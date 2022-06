Cardinale, priorità stadio: c'è già sta stato un incontro con il sindaco di Sesto

MILAN

Il primo cittadino: "Il nuovo proprietario ha già fatto un sopralluogo"

Gerry Cardinale non perde tempo: il nuovo proprietario del Milan (oggi arriverà l'ufficialità) è già al lavoro da diverse settimane e la sua priorità è la costruzione del nuovo stadio. Per questo l'americano ha già fatto un sopralluogo a Sesto San Giovanni, come ha confermato il sindaco Di Stefano a La Gazzetta dello Sport. "È stato da noi, ha voluto capire la potenzialità dell'area e dei servizi. Siamo a un quarto d'ora dal centro di Milano e da Linate...", le parole del primo cittadino. © Ansa

Roberto Di Stefano spinge per la costruzione dello stadio nel suo comune, nell'area ex Falck: "Qui, nel caso, saremmo pronti fin da subito. L'area è privata e il suo proprietario è d'accordo sulla cessione, l'amministrazione comunale è concorde. In altre parole: mancherebbero solo i via libera dei club". Un invito a Milan e Inter: "Qui non ci sono ciriticità e i costi sarebbero più contenuti. In 18 mesi potrebbe essere posata la prima pietra, mentre a San Siro non saprei".

Vedi anche Milan Milan a RedBird, ci sono le firme: Cardinale già al lavoro a Milano

Cardinale nelle prossime settimane prenderà una decisione: "L'incontro è stato positivo e ci riaggiorneremo. Mi rendo conto che le variabili sono tante, ma io al posto loro avrei già deciso...".