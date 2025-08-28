Logo SportMediaset
IL RICONOSCIMENTO

Milan, Ibrahimovic premiato da Ceferin prima del sorteggio di Champions: "Grato e felice"

Il dirigente rossonero sul palco di Monte Carlo: "Significa che ho fatto qualcosa nella mia carriera, sennò non lo avrei ricevuto"

28 Ago 2025 - 19:12
© ansa

© ansa

Aleksandr Ceferin, presidente della Uefa, ha premiato Zlatan Ibrahimovic, senior advisor dei rossoneri, prima del sorteggio di Champions League. "Spero che vi stiate divertendo, questo riconoscimento lo accetto con grande onore. Ringrazio il presidente Ceferin, significa che ho fatto qualcosa nella mia carriera, sennò non lo avrei ricevuto - le parole dell'ex attaccante svedese -. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori e club, i più grandi del mondo, senza di loro non sarei quello che sono oggi. Sono estremamente grato e felice".

Sul suo gol preferito segnato in carriera. "Io ho la mia top 10 di gol, che non è male. Ne ho fatti tanti, ma se dovessi sceglierne uno vado contro la mia seconda casa, l'Italia, ma la rete fatta con la Svezia contro Buffon è stato molto bello e poi quello segnato contro l'Inghilterra".

zlatan ibrahimovic
sorteggio champions league
milan

