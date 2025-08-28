Milan, Ibrahimovic premiato da Ceferin prima del sorteggio di Champions: "Grato e felice"

Aleksandr Ceferin, presidente della Uefa, ha premiato Zlatan Ibrahimovic, senior advisor dei rossoneri, prima del sorteggio di Champions League. "Spero che vi stiate divertendo, questo riconoscimento lo accetto con grande onore. Ringrazio il presidente Ceferin, significa che ho fatto qualcosa nella mia carriera, sennò non lo avrei ricevuto - le parole dell'ex attaccante svedese -. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori e club, i più grandi del mondo, senza di loro non sarei quello che sono oggi. Sono estremamente grato e felice".