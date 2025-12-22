Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori squalificati per la 17esima giornata

Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti per il prossimo turno di Serie A. Salteranno la 17esima giornata Ceccherini (Cremonese), Leali (Genoa) e Okoye (Udinese) per espulsione. Mentre Guendouzi (Lazio) e Ranieri (Fiorentina) non saranno presenti in quanto hanno preso un giallo, entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, ed erano già diffidati.