Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori squalificati per la 17esima giornata

22 Dic 2025 - 16:49
© Getty Images

© Getty Images

Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti per il prossimo turno di Serie A. Salteranno la 17esima giornata Ceccherini (Cremonese), Leali (Genoa) e Okoye (Udinese) per espulsione. Mentre Guendouzi (Lazio) e Ranieri (Fiorentina) non saranno presenti in quanto hanno preso un giallo, entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, ed erano già diffidati. 

Nessun provvedimento, invece, per gli allenatori. 

Lato società, ammende per Fiorentina, Genoa, Cremonese e Sassuolo

Ultimi video

03:22
DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

01:29
CLIP FIGC PROJECT 12 - VIDEO NATALE 22/12 SRV

FIGC "Project 12": l’AI sfida la passione dei veri tifosi

03:56
DICH FERRARA da Riad 22/12 DICH

Ferrara: "Mi aspetto una grande finale, molto aggressiva"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

00:36
MCH CHIELLINI A RIAD 22/12 MCH

Anche Chiellini a Riad per il Social Football Summit

00:28
Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

00:31
Napoli, le ultime di formazione: Conte ha un solo dubbio

Napoli, le ultime di formazione: Conte ha un solo dubbio

01:18
La ripartenza rossonera

La ripartenza rossonera

01:33
Locatelli al centro

Locatelli al centro

01:20
La ripartenza Inter

La ripartenza nerazzurra

01:08
MCH POKER BAYERN MCH

Il Bayern vola: altri quattro gol per consolidare la vetta

01:06
Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

01:07
Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

01:16
Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

01:16
Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

03:22
DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

I più visti di Calcio

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:15
Corinthians, Depay si sfoga: "La dirigenza deve svegliarsi"
16:49
Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori squalificati per la 17esima giornata
16:31
Hakimi corre verso il recupero, il ct del Marocco: "Lo avremo nel corso del torneo"
15:25
Milan, Tomori: "Vogliamo tornare in Champions League. Allegri? Mi ha aiutato molto"
14:26
Napoli, Neres sul rapporto con Lukaku: "Mi ricorda sempre quanto sono forte"