Napoli, Neres sul rapporto con Lukaku: "Mi ricorda sempre quanto sono forte"

Dopo il gol che ha sbloccato la semifinale di Supercoppa contro il Milan, David Neres è corso verso la panchina del Napoli: il primo compagno che è andato ad abbracciare è stato Romelu Lukaku. L'estenro ex Ajax e Benfica ha descritto così in un'intervista al Corriere dello Sport il rapporto con il belga: "Romelu è quello che mi ha dato più fiduvcia da quando sono arrivato al Napoli. Parliamo tanto: ha sempre cercato di tirarmi su e ricordarmi quanto sono forte. Mi è venuto spontaneo correre da lui dopo il gol. Quanto ci manca? Quanto tutti gli altri giocatori incredibili che sono infortunati".