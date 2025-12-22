Logo SportMediaset

Calcio

Napoli, Neres sul rapporto con Lukaku: "Mi ricorda sempre quanto sono forte"

22 Dic 2025 - 14:26

Dopo il gol che ha sbloccato la semifinale di Supercoppa contro il Milan, David Neres è corso verso la panchina del Napoli: il primo compagno che è andato ad abbracciare è stato Romelu Lukaku. L'estenro ex Ajax e Benfica ha descritto così in un'intervista al Corriere dello Sport il rapporto con il belga: "Romelu è quello che mi ha dato più fiduvcia da quando sono arrivato al Napoli. Parliamo tanto: ha sempre cercato di tirarmi su e ricordarmi quanto sono forte. Mi è venuto spontaneo correre da lui dopo il gol. Quanto ci manca? Quanto tutti gli altri giocatori incredibili che sono infortunati".  

Calcio ora per ora
15:25
Milan, Tomori: "Vogliamo tornare in Champions League. Allegri? Mi ha aiutato molto"
14:26
Napoli, Neres sul rapporto con Lukaku: "Mi ricorda sempre quanto sono forte"
14:10
Grosseto, presero maglie della Fiorentina: squalificati tre giocatori
13:21
City, Guardiola non fa sconti nemmeno a Natale: "Chi torna sovrappeso non giocherà"
12:13
Neymar si opera e mette il Mondiale nel mirino