Milan, Tomori: "Vogliamo tornare in Champions League. Allegri? Mi ha aiutato molto"

Nel corso di un'intervista rilasciata alla BBC, Fikayo Tomori ha fatto il punto su questa prima parte di stagione del Milan. Queste le parole del difensore rossonero: "Siamo tutti tornati in estate con qualcosa da dimostrare, individualmente e collettivamente. Dobbiamo attaccare il campionato e tornare in Champions League. Allegri? Fisicamente è il meglio che mi sia mai sentito. Mi ha aiutato molto quando si tratta di leggere il gioco. È una cosa semplice, ma non c'è bisogno di esagerare come difensore. Si tratta di correre in modo più intelligente, non più duro".