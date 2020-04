Milan: Ibra, seduta di allenamento con l'Hammarby

MILAN

Zlatan Ibrahimovic sta passando la quarantena in Svezia in attesa di tornare in Italia per riprendere gli allenamenti in vista della possibile ripresa del campionato. La voglia di tornare in campo è talmente tanta che lo svedese ha partecipato oggi a una seduta di allenamento con l'Hammarby, club del quale è diventato proprietario al 50% lo scorso novembre. Un'acquisizione che aveva mandato su tutte le furie i tifosi del Malmoe, che hanno vandalizzato la statua in suo onore.

"Zlatan è stato a casa a Stoccolma con la sua famiglia per un po' durante la pausa in Europa e aveva voglia di toccare nuovamente la palla. Certo, ne siamo stati felici, quindi è stato qui oggi e si è allenato con noi - ha spiegato il direttore sportivo del club svedese Jesper Jansson -. Durante la pausa abbiamo fatto una seduta volontaria e lunedì ricominceremo l'allenamento collettivo. Naturalmente anche Zlatan è il benvenuto per allenarsi con noi, ma resta da vedere come ciò accadrà".