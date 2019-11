I tifosi del Malmoe contro Ibrahimovic: "Via la statua"

Se la notizia dell'acquisto di quote dell'Hammarby è stato un sospiro di sollievo per i tifosi del Milan, che avevano paura che Zlatan Ibrahimovic volesse tornare a giocare in Svezia, tutto il contrario per le strade di Malmoe, dove i tifosi hanno iniziato a prendersela con la statua dedicata all'attaccante, e inaugurata qualche settimana fa: "Ora di fronte al nostro stadio c'è il proprietario dell'Hammarby, traditore: rimuovetela".