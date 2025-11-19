Milan, formazione (quasi) fatta per Allegri: un solo dubbio per il derby

Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, il Milan proseguirà oggi a Milanello (di mattina sui campi e nel pomeriggio in palestra) la sua preparazione in vista del derby di domenica sera contro l'Inter. Ieri Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci hanno anticipato di 24 ore il loro rientro, mentre tra oggi e domani sono attesi tutti gli ultimi giocatori impegnati con le nazionali durante la sosta e poi il gruppo sarà finalmente al completo. Gruppo con cui ieri è tornato a lavorare Adrien Rabiot, che ha pienamente recuperato dalla lesione al soleo rimediata con la Francia e prenota una maglia da titolare a centrocampo al fianco di Modric e Fofana.