VERSO INTER-MILAN

Milan, formazione (quasi) fatta per Allegri: un solo dubbio per il derby

L'unico dubbio del tecnico è sulla fascia sinistra, a centrocampo Rabiot ha recuperato e ci sarà, davanti l’inedita coppia formata da Pulisic e Leao, che per la prima volta porterà i figli a San Siro

di Marco Mugnaioli
19 Nov 2025 - 11:42

Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, il Milan proseguirà oggi a Milanello (di mattina sui campi e nel pomeriggio in palestra) la sua preparazione in vista del derby di domenica sera contro l'Inter. Ieri Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci hanno anticipato di 24 ore il loro rientro, mentre tra oggi e domani sono attesi tutti gli ultimi giocatori impegnati con le nazionali durante la sosta e poi il gruppo sarà finalmente al completo. Gruppo con cui ieri è tornato a lavorare Adrien Rabiot, che ha pienamente recuperato dalla lesione al soleo rimediata con la Francia e prenota una maglia da titolare a centrocampo al fianco di Modric e Fofana

Un derby in bianco: rischio nevicata durante Inter-Milan. L'ultima volta nel 2013

La formazione per domenica sera quindi è praticamente fatta, l'unico dubbio di Massimiliano Allegri è sulla fascia sinistra, dove Davide Bartesaghi (di ritorno domani dagli impegni con la Nazionale Under 21) e Pervis Estupinan (rimasto a Milanello durante la sosta) si giocano una maglia da titolare: in porta ci sarà Maignan, davanti a lui Tomori, Gabbia e Pavlovic, a destra Saelemaekers e in attacco si vedrà per la prima volta dal primo minuto in questo campionato la coppia formata da Pulisic e Leao. 

E per il numero 10, che dopo aver staccato il pass mondiale con la sua nazionale ieri ha passato la giornata in Portogallo con la famiglia, quello di domenica sarà un derby davvero speciale perché per la prima volta sulle tribune di San Siro ci saranno anche i suoi due figli, Thiago e Leonardo, e per lui che in carriera ha già segnato 3 gol ai nerazzurri saranno certamente uno stimolo in più. 

IL PROGRAMMA DI RIENTRO DEI NAZIONALI
Mercoledì: Pavlovic, Odogu, Nkunku, Leao e Modric.
Giovedì: Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi.

 Paolo e Daniel Maldini (Calcio - Milan)

Paolo Maldini: "Per me in Italia e all'estero c'è solo il Milan. Il derby sarà equilibrato"

Tare non si nasconde: "Scudetto? Siamo sulla buona strada. Derby importante ma non fondamentale"

Allegri e la strana coppia dell'estate: Pulisic e Leao insieme nel derby. Torna Gimenez

Milan, Allegri non perde un derby dal 2015. Ma occhio ai precedenti col Diavolo

 Paolo e Daniel Maldini (Calcio - Milan)

Paolo Maldini: "Per me in Italia e all'estero c'è solo il Milan. Il derby sarà equilibrato"

Il grande ex Calha sfida il maestro Modric: il duello a centrocampo che accende il derby

Rabiot in gruppo dopo 44 giorni, ancora differenziato per Gimenez. Solo giovedì squadra al completo

11:44
De Siervo: "Crisi sistema non riguarda Serie A ma tutti i campionati"
10:44
Torino, sospiro di sollievo per Ilic: non dovrà operarsi
09:30
Cagliari, nuovo stadio: entro dicembre piano economico al comune
08:18
Real Madrid, Tchouameni: "Grazie a Xabi Alonso sono migliorato molto"
23:32
Inter, Darmian: "Questa squadra è come una famiglia"