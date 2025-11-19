Real Madrid, Mastantuono ammette: "Yamal è meglio di me"

Logo SportMediaset

19 Nov 2025 - 13:25
Nel corso di un'intervista rilasciata a Cadena SER, Franco Mastantuono ha commentato il paragone con la stella blaugrana Lamine Yamal. Queste le parole del trequartista del Real Madrid: "Ho già parlato di questo argomento. A me non piacciono i paragoni, ma è sempre bello avere avversari del calibro di Lamine. Ti danno motivazione per diventare ancora più forte e speriamo di essere così per molti anni". Su chi sia il migliore tra i due, l'argentino è stato sincero: "Oggi, Lamine. La verità è che sta mostrando un livello incredibile". 

