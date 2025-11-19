De Siervo: "Crisi sistema non riguarda Serie A ma tutti i campionati"

"La forbice tra i club si sta aprendo, il modello Champions in prospettiva rende il nostro campionato all'estero meno interessante - ha evidenziato - Il calcio europeo che tutti abbiamo conosciuto non sarà più lo stesso, questi trend non sono bloccabili, quello che possono fare le leghe è cercare di sensibilizzare Fifa e Uefa per bloccare questo fenomeno, altrimenti rischiamo di distruggere il tessuto di queste squadre. Sennò la conseguenza è che proveranno a dimostrarci che per sopravvivere dovremmo ridurre il numero delle squadre nei campionati da 20 a 18, poi da 18 a 16, e infine ad avere un tabellone di qualificazione per entrare nelle coppe europee. Noi dobbiamo cercare di proteggere il prodotto e dobbiamo farlo tutti i giorni". "È un tema di risorse, non di management, se non riusciamo a garantire risorse con continuità non saremmo in grado di programmare il nostro futuro", ha concluso De Siervo.