Milan, probabile forfait anche di Loftus-Cheek contro la Fiorentina

Il provino di domenica mattina sarà cruciale per capire se Loftus-Cheek potrà essere della partita. In caso di esito negativo, Allegri non vorrà rischiare un infortunio più grave, soprattutto considerando l’importanza della gara contro la Fiorentina, che potrebbe valere la vetta del campionato in solitaria. Per il tecnico livornese, che non ama lamentarsi delle assenze e infatti anche ieri ha richiamato tutti alla concentrazione, una situazione comunque difficile: in panchina con lui ci saranno, della prima squadra, solo Terracciano, De Winter, e Gimenez (e forse Loftus-Cheek) per effettuare cambi in corsa. Aggregati Pittarella, Odogu, Sala e Balentien.