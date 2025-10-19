Logo SportMediaset

milan-fiorentina

Milan, probabile forfait anche di Loftus-Cheek contro la Fiorentina

Ruben Loftus-Cheek è in dubbio per Milan-Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare. Saelemaekers pronto a sostituirlo come trequartista

di Redazione
19 Ott 2025 - 07:47

Il Milan si prepara alla delicata sfida di stasera contro la Fiorentina, ma deve fare i conti anche col probabile forfait di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è alle prese con un affaticamento muscolare che mette a rischio la sua presenza in campo. La decisione finale verrà presa stamattina, quando Loftus-Cheek sosterrà un provino decisivo per valutare le sue condizioni fisiche ma si respira pessimismo, più che altro per la volontà di non rischiarlo ed evitare guai peggiori.

Un'assenza pesante per i rossoneri

L'eventuale assenza di Loftus-Cheek rappresenterebbe un altro duro colpo per il Milan, che già deve rinunciare per infortunio ad Adrien Rabiot, Pervis Estupinan, Christian Pulisic e Christopher Nkunkun oltre ad Ardon Jashari.

Saelemaekers pronto a sostituirlo

In caso di forfait, Massimiliano Allegri avrebbe un’alternativa quanto mai obbligata: Alexis Saelemaekers. Il belga, che ha ritrovato fiducia dopo il rientro dal prestito, è pronto a occupare il ruolo di trequartista alle spalle di Rafael Leao. Sulla destra, a centrocampo, a quel punto agirebbe Zachary Athekame.

Provino decisivo e scelte tattiche

Il provino di domenica mattina sarà cruciale per capire se Loftus-Cheek potrà essere della partita. In caso di esito negativo, Allegri non vorrà rischiare un infortunio più grave, soprattutto considerando l’importanza della gara contro la Fiorentina, che potrebbe valere la vetta del campionato in solitaria. Per il tecnico livornese, che non ama lamentarsi delle assenze e infatti anche ieri ha richiamato tutti alla concentrazione, una situazione comunque difficile: in panchina con lui ci saranno, della prima squadra, solo Terracciano, De Winter, e Gimenez (e forse Loftus-Cheek) per effettuare cambi in corsa. Aggregati Pittarella, Odogu, Sala e Balentien.

