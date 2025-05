Milan, finalmente il vero Gimenez: sfida a Jovic per un posto da titolare a Roma

"Titolare mercoledì? È una scelta del mister, io l'accetto. Io sono pronto, sia dall’inizio che a partita in corso”. Subito dopo la doppietta che ha deciso la partita di campionato contro il Bologna, Santiago Gimenez (tre gol e un assist negli ultimi 71' giocati da subentrato) ha presentato la sua candidatura per una maglia da titolare nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera a Roma contro i rossoblù (diretta in esclusiva su Canale 5). Parole e soprattutto prestazioni e gol che promettono di mettere in grande difficoltà Sergio Conceiçao, che per settimane ha avuto chiara in testa la formazione del Milan per la finale (le scelte per la partita di venerdì ne sono la dimostrazione), ma ora si ritrova a fare i conti con un grosso dubbio: Jovic o il Bebote al centro dell'attacco?