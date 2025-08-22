Stadio Dall'Ara, botta e risposta tra il Bologna e il Comune

Il Bologna chiama, il Comune di Bologna risponde. Attraverso le colonne del Resto del Carlino di Bologna, l'ad rossoblù Claudio Fenucci ha ricordato come entro settembre scadano le candidature per Euro 2032. Il tutto all'interno di uno scenario complesso. Perchè il piano di restyling del Dall'Ara, iniziato nel gennaio 2016, dopo progetti più volte rivisti, a seguito del Covid ha visto salire i costi da 80 milioni a 220 e senza fondi governativi non potrà essere portato avanti. Il piano attuale prevede una partnership tra Bologna e Comune, con quest'ultimo che investirebbe 40 milioni, cifra che non salirà nonostante i rincari Covid: morale, servono 50 milioni di finanziamenti per partire. Ma una risposta del governo è attesa per fine anno e l'assessora allo Sport del Comune del Bologna, Roberta Li Calzi, a fine giugno, ha dichiarato che senza fondi il progetto è destinato a saltare. Fenucci ha spiegato che c'è un piano B, nell'intervista in edicola: "O un restyling moderato o un nuovo stadio", il che significherebbe che il Dall'Ara rimarrebbe poi in capo al Comune. Così è arrivata la risposta dell'assessora Li Calzi sull'argomento: "Il Comune di Bologna nel mese di settembre, alla luce dei requisiti previsti, valuterà la possibilità di candidare la città ad ospitare gli Europei di calcio 2032, previsti in Italia e Turchia. In merito alla proposta di riqualificazione dello stadio Dall'Ara avanzata dal Bologna FC, confermiamo la nostra disponibilità per il progetto già presentato dalla società per il quale siamo in attesa della consegna definitiva del Piano Economico Finanziario. Riguardo alle ultime dichiarazioni stampa dell'ADd Claudio Fenucci, posso confermare che la società ha anticipato a noi alcune criticità sull'impegno finanziario complessivo e che quindi rimaniamo in attesa di capire quali siano le intenzioni definitive della società stessa e le disponibilità del Governo, anche a seguito del Decreto Sport la cui uscita era attesa per l'estate".