Milan, Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves". De Winter: "Impossibile dire di no"

Giornata di presentazione in casa rossonera, con i due difensori che hanno risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa
"Quando mi ha contattato il Milan circa tre settimane fa, la mia reazione è stata fortissima, ma anche di sorpresa. Penso che sia un club grandissimo. Voglio darmi al 100% per la squadra e migliorare. Penso che sia la cosa più importante": lo dice Zachary Athekame, terzino destro arrivato dallo Young Boys, durante la conferenza stampa di presentazione. "A chi mi ispiro? È sempre stato Dani Alves, non sento la pressione di essere al Milan. È una grande sfida, è un club storico. Abbiamo obiettivi ma ci concretiamo sul presente e non sul futuro. Dobbiamo focalizzarci sulle prime partite", spiega lo svizzero.
Sulle proprie caratteristiche, e quindi sul possibile impiego da parte di Allegri, Athekame risponde così: "Di base gioco in una difesa a 4. Ora che sia a 4 o a 5 sono a disposizione. Io preferisco comunque giocare come esterno tutta fascia in un 3-5-2. Io sono qui per essere a disposizione dell'allenatore. Se mi mette in una difesa a 3 laterale sarà disponibile, così come lo sarà in altre posizioni". E sull'allenatore rossonero aggiunge: "L'impatto è stato positivo. Ho voluto venire qua. È vero che è un allenatore importante. Ho visto che è molto disciplinato e questo è molto importante per me, e questo mi permetterà di migliorare molto".
DE WINTER: "DIFFICILE DIRE DI NO AL MILAN"
A fianco di Athekame, in conferenza stampa, ha parlato anche Koni De Winter, che ha raccontato così la trattativa con il Milan: "È stato tutto velocissimo. Stavo con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell'interesse del Milan. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no". In rossonero, il centrale belga ritrova Massimiliano Allegri, che l'ha lanciato nel mondo dei grandi ai tempi della Juventus: "Con lui ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Fa piacere ritrovarlo. Ruolo? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco (ride, ndr)".
E sulle tempistiche della sua carriera che l'hanno portato al Milan, De Winter dice: "Penso di aver fatto tutto passo per passo, e quando guardo indietro c'è sempre la cosa che tutto è arrivato al momento giusto, ed anche questo step è arrivato così". Poi conclude parlando del peso della maglia del Milan e sugli obiettivi personali: "È una maglia molto pesante ma è molto bella indossarla. Come obiettivi io mi metto sempre molta pressione, molti obiettivi, ma cerco partita dopo partita di fare bene, mettermi a disposizione di squadre e compagno. Poi penso che tutto viene da sé".
