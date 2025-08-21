Milan, Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves". De Winter: "Impossibile dire di no"

Sulle proprie caratteristiche, e quindi sul possibile impiego da parte di Allegri, Athekame risponde così: "Di base gioco in una difesa a 4. Ora che sia a 4 o a 5 sono a disposizione. Io preferisco comunque giocare come esterno tutta fascia in un 3-5-2. Io sono qui per essere a disposizione dell'allenatore. Se mi mette in una difesa a 3 laterale sarà disponibile, così come lo sarà in altre posizioni". E sull'allenatore rossonero aggiunge: "L'impatto è stato positivo. Ho voluto venire qua. È vero che è un allenatore importante. Ho visto che è molto disciplinato e questo è molto importante per me, e questo mi permetterà di migliorare molto".