Il Milan riparte dai soliti noti: c’è il primo ‘miracolo’ allegriano. Gimenez e Fofana lanciano segnali

E poi ci sono loro, ossia Santiago Gimenez e Youssouf Fofana, quasi dimenticati in un Milan che ha rifatto il centrocampo e che sta cercando a tutti i costi un bomber sul mercato. Il messicano ha fornito un assist facendosi trovare ancora pronto dopo il gol a Leeds in amichevole (sì, ha dialogato poco con i compagni ma lui è un uomo d'area di rigore). Mentre l'ex Monaco, schierato da mezz'ala, ha alternato giocate intelligenti a inserimenti in area di rigore assai pericolosi. Per caratteristiche e utilità, è secondo solo a Modric nella mediana rossonera.