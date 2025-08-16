La Curva Sud del Milan: "A San Siro imposto regime autoritario, non tifiamo. Buon teatro a tutti"

Di seguito la nota integrale pubblicata dalla Curva Sud: "In queste settimane tante persone ci hanno scritto chiedendo se la Curva Sud degli ultimi anni, passionale, colorata, con i suoi storici striscioni, le coreografie spettacolari e il tifo incessante, sarebbe stata regolarmente al proprio posto - si legge -. Dopo un lungo silenzio assordante da parte della società, possiamo finalmente darvi le prime risposte:

• Nessun riscontro sui nuovi striscioni.

• Quasi tutti i vecchi striscioni vietati.

• Lista nera (black-list) con divieto di abbonamento al 2° blu, ma con la possibilità di abbonarsi in altre zone dello stadio e di acquistare i biglietti anche al 2° blu.

• (Avete letto bene: per “ordine pubblico” ci vietano di abbonarci al 2° blu, ma se riusciamo a prendere uno dei pochi biglietti disponibili partita per partita nello stesso settore, improvvisamente il problema di ordine pubblico scompare. Follia!). In questa black-list, oltre ai vocalist, ai ragazzi che preparano le coreografie e suonano i tamburi, e ai vari responsabili dei gruppi, sono stati inseriti anche:

• i loro figli,

• le loro mogli,

• tanti altri ragazzi incensurati".