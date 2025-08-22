Leao approva l'arrivo di Boniface: "Ci aspettano grandi cose. Il polpaccio? Step by step"

A proposito di infortunio, Leao non sembra essere troppo preoccupato e, in attesa di nuovi riscontri medici, ha tranquillizzato i tifosi. "Come sto? Bene, procediamo step-by-step" ha commentato il calciatore del Milan raccontando di aver lavorato in palestra e di proseguire con le terapie. L'esordio con la Cremonese sembra ormai un miraggio, ma le possibilità di vederlo contro il Lecce crescono inesorabilmente.