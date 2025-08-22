Logo SportMediaset
Leao approva l'arrivo di Boniface: "Ci aspettano grandi cose. Il polpaccio? Step by step"

L'attaccante del Milan ha commentato l'approdo del collega rossonero sulla piattaforma Twich: "È il tipo di giocatore che mi piace"

22 Ago 2025 - 11:45
Rafael Leao è già esaltato dell'arrivo di Victor Boniface al Milan. L'attaccante portoghese è apparso sereno e spensierato nel corso di una diretta sulla piattaforma Twitch dove ha risposto alle domande dei tifosi, incentrate in particolare sull'approdo del calciatore nigeriano. 

"È il tipo di giocatore che mi piace" ha commentato Leao mostrando alcuni colpi di Boniface con la maglia del Bayer Leverkusen. Il tutto condito da balletti e soprattutto tentativi di imitare le esultanze dell'attaccante africano che ha subito trovato l'approvazione del fuoriclasse lusitano. Un clima rilassato, che vede Leao non solo sorridente nonostante l'infortunio, ma piuttosto impaziente di conoscere il nuovo compagno di squadra: "Ci aspettano grandi cose all'orizzonte".

Milan-Boniface, operazione conclusa: 30 milioni al Bayer, atteso per le visite mediche

A proposito di infortunio, Leao non sembra essere troppo preoccupato e, in attesa di nuovi riscontri medici, ha tranquillizzato i tifosi. "Come sto? Bene, procediamo step-by-step" ha commentato il calciatore del Milan raccontando di aver lavorato in palestra e di proseguire con le terapie. L'esordio con la Cremonese sembra ormai un miraggio, ma le possibilità di vederlo contro il Lecce crescono inesorabilmente. 

