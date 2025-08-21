Allegri in emergenza con la Cremonese: uomini contati in attacco, tocca a Gimenez

Leao fermo ai box: i rossoneri non hanno tanti ricambi per il reparto avanzato
© IPA
Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bari, un Milan "incerottato" si appresta a iniziare il campionato subito con un'emergenza pesante da affrontare. Contro la Cremonese Allegri non potrà infatti contare su Leao, in attesa di novità dal mercato, non avrà nemmeno ricambi o molte alternative in attacco a eccezione di Chukwueze, rientrato in gruppo dopo un problema muscolare. Situazione che da una parte regalerà una chance importante a Santiago Gimenez, ma dall'altra conferma anche la necessità di affrettare le trattative in corso per puntellare il reparto avanzato rossonero con uomini utili al progetto in tempi stretti.
Formazione alla mano, dunque, contro i grigiorossi il peso dell'attacco di Allegri sarà quasi tutto sulle spalle dell'ex Feyenoord, apparso non proprio in grande spolvero in Coppa Italia, con Pulisic a supporto tra le linee e il tandem Saelemakers-Estupinan in appoggio sugli esterni. Un assetto praticamente obbligato vista la coperta cortissima per impostare la fase d'attacco e, a parte Chukwueze, la sostanziale assenza di giocatori offensivi in panchina da gettare nella mischia a gara in corso per provare a cambiare ritmo o a modificare l'approccio tattico al match. Un problema che rischia di mettere subito sotto pressione il gruppo e complicare l'esordio del Milan targato Allegri in campionato.
Commenti (0)