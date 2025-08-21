Allegri in emergenza con la Cremonese: uomini contati in attacco, tocca a Gimenez

Formazione alla mano, dunque, contro i grigiorossi il peso dell'attacco di Allegri sarà quasi tutto sulle spalle dell'ex Feyenoord, apparso non proprio in grande spolvero in Coppa Italia, con Pulisic a supporto tra le linee e il tandem Saelemakers-Estupinan in appoggio sugli esterni. Un assetto praticamente obbligato vista la coperta cortissima per impostare la fase d'attacco e, a parte Chukwueze, la sostanziale assenza di giocatori offensivi in panchina da gettare nella mischia a gara in corso per provare a cambiare ritmo o a modificare l'approccio tattico al match. Un problema che rischia di mettere subito sotto pressione il gruppo e complicare l'esordio del Milan targato Allegri in campionato.