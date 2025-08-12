Milan, Estupinan fa dimenticare Theo: "Tocca a me, voglio vincere". Terracciano: "Maignan mi ha accolto bene"

In casa Milan è il giorno delle presentazioni di Pervis Estupinan e Pietro Terracciano. Due acquisti importanti per i rossoneri, con l'ecuadoriano che ha il compito di far dimenticare Theo Hernandez e l'estremo difensore chiamato a farsi trovare pronto quando Maignan darà forfait. E proprio il terzino non vede l'ora di iniziare, per lottare e conquistare trofei in rossonero: "Quando abbiamo saputo che il Milan aveva manifestato interesse è stato emozionante. Con mia moglie, i figli e gli altri familiari ci siamo rallegrati. Tutte le persone della mia famiglia mi hanno aiutato e sono fondamentali a livello umano per la mia carriera. Vorrei sfruttare al massimo questa occasione, è un sogno che diventa realtà. In ogni partita voglio rendere i tifosi contenti e soddisfatti. Abbiamo tre competizioni e l'obiettivo è vincere tutte e tre. Arrivo in un grande club e voglio vincere titoli. Ho tanti sogni nel cassetto e so che se facciamo un buon lavoro possiamo farcela". Terracciano, invece, si è detto pronto: "Mi farò trovare pronto quando verrò impiegato, so qual è il mio ruolo in campo e nello spogliatoio".