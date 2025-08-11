Niente Supercoppa per Donnarumma: il Psg lo esclude dai convocati per il Tottenham

Gigio Donnarumma è stato cortesemente invitato dal Paris Saint-Germain a trovarsi una nuova sistemazione, anche velocemente per non rischiare di restare fermo una stagione intera nell'anno che porta (si spera) al Mondiale con l'Italia. In attesa della comunicazione della lista ufficiale dei convocati di Luis Enrique per affrontare il Tottenham nella Supercoppa Europea a Udine, arrivano conferme dalla Francia - in particolare da L'Equipe - che il portiere italiano sia stato escluso. Dopo il mancato accordo sul rinnovo e l'acquisto tra i pali del giovane Lucas Chevalier, un messaggio chiaro della proprietà e dello staff tecnico: la porta d'uscita è quella indicata.