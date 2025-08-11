Logo SportMediaset
L'ULTIMA GOCCIA

Niente Supercoppa per Donnarumma: il Psg lo esclude dai convocati per il Tottenham

Il portiere italiano ha due settimane per trovare una sistemazione che gli consenta di non perdere un'intera stagione anche in vista del Mondiale

11 Ago 2025 - 18:13
Gigio Donnarumma è stato cortesemente invitato dal Paris Saint-Germain a trovarsi una nuova sistemazione, anche velocemente per non rischiare di restare fermo una stagione intera nell'anno che porta (si spera) al Mondiale con l'Italia. In attesa della comunicazione della lista ufficiale dei convocati di Luis Enrique per affrontare il Tottenham nella Supercoppa Europea a Udine, arrivano conferme dalla Francia - in particolare da L'Equipe - che il portiere italiano sia stato escluso. Dopo il mancato accordo sul rinnovo e l'acquisto tra i pali del giovane Lucas Chevalier, un messaggio chiaro della proprietà e dello staff tecnico: la porta d'uscita è quella indicata.

Una rottura nell'aria, ma che giorno dopo giorno sta diventando sempre più reale. Contro gli Spurs Donnarumma non ci sarà, nemmeno in panchina o in tribuna visto che non viaggerà con la squadra, ma al tempo stesso ha solo due settimane di tempo per trovare una soluzione che gli permetta di trovare una squadra capace di garantirgli lo stipendio faraonico e un progetto sportivo ambizioso. Non impossibile, ma molto complicato. 

Sul tavolo ci sono tre opzioni: cessione immediata, addio nel 2026 a parametro zero (e a quel punto potrebbe tornare in gioco la suggestione di un ritorno in Serie A) o rinnovo-ponte per magari andare via in prestito e ragionare l'anno prossimo con più calma su un trasferimento a titolo definitivo.

Il Manchester City fa sul serio per Donnarumma: l'assalto ora o quando sarà svincolato

