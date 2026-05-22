Milan, parla Modric in esclusiva: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

Inevitabile parlare del futuro, della prossima stagione, visto il contratto in scadenza: "Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore". Poi si sbottona un po' di più: "Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. Ribadisco: ora però penso solo alla partita di domenica". Su Milano: "Città spettacolare, mi piace tanto, c'è tutto. Cucina spettacolare, la pasta è il mio piatto preferito, poi è vicino alla montagna, al mare e al lago".