Milan, parla Modric in esclusiva: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

Il Milan presenta la nuova maglia home: Pulisic, Leao e Modric tra i testimonial
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Intervista esclusiva a Luka Modric. Il fuoriclasse del Milan annuncia il rientro con la maschera protettiva, analizza il rapporto con Allegri e svela i piani sul futurodi Claudio Raimondi
Luka Modric intervistato da Sportmediaset © Da video
Luka Modric è pronto per tornare a giocare dopo la frattura allo zigomo e l'operazione che lo costringerà a usare, per qualche tempo, una maschera protettiva: "Mi sento bene e sto migliorando fisicamente, sono tornato ad allenarmi con la squadra, mi sto già abituando alla maschera. Sono pronto a tornare - racconta in esclusiva a Claudio Raimondi per Sportmediaset - Ho molta voglia di tornare a giocare, fuori si soffre perché non puoi aiutare i compagni come è successo col Genoa per esempio. Ovviamente deciderà Allegri ma sono a disposizione".
"Il centrocampista croato sorride parlando del parallelismo tra il fatto che userà una maschera come i supereroi e il grande impatto che ha lasciato e sta lasciando nel calcio: "No, mi sento una persona normale. La porto per proteggermi viste le raccomandazioni dei medici, non mi sento un supereroe!". Sul segreto della longevità, visti i 40 anni della carta d'identità che però, in campo, non si vedono: "Sono tanti fattori come dormire bene, allenarmi bene, stare attento a tutto ma la cosa più importante è la mia passione e l'amore per il calcio".
Inevitabile parlare del futuro, della prossima stagione, visto il contratto in scadenza: "Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore". Poi si sbottona un po' di più: "Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. Ribadisco: ora però penso solo alla partita di domenica". Su Milano: "Città spettacolare, mi piace tanto, c'è tutto. Cucina spettacolare, la pasta è il mio piatto preferito, poi è vicino alla montagna, al mare e al lago".
Qualcuno ha detto che, dopo un'altra stagione da calciatore, potresti diventare un collaboratore di Allegri: "Ho un bel rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questa cosa. Mi piace ancora giocare a calcio, quando mi ritirerò ci penserò. Quando mi ritirerò? Non lo so, vediamo dopo domenica...". A proposito di Allegri: "Un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui".
Su Modric punto di riferimento per i giovani: "Una cosa che mi rende orgoglioso, cerco di aiutare sempre tutti. Credo che i giovani lo vedano e lo apprezzino".
Che cosa pensa il Pallone d'Oro 2018 della Serie A? "Un'impressione molto positiva, il calcio italiano è competitivo e meglio di quel che pensano all'estero. Campionato complicato, non sono rimasto sorpreso perché ho seguito il calcio italiano sin da piccolo. La Serie A è una delle migliori leghe al mondo, negli ultimi dieci anni Juve e Inter hanno fatto finali di Champions, il Milan è arrivato in semifinale".
Il Mondiale 2026 sarà il tuo quinto, cosa si aspetta Modric? "La Croazia deve difendere i suoi colori come sempre, dando tutto, rendendo i tifosi orgogliosi di noi. Siamo in un girone difficile ma il primo obiettivo sarà passare alla fase finale, siamo competitivi anche se non so dove possiamo arrivare. In passato siamo arrivati secondi e terzo, so che la gente ha tante attese verso di noi e posso dire che daremo tutto".
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