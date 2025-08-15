Milan e United: appuntamento per Hojlund a dopo Ferragosto, ma il prestito non convince il danese

Milan e Manchester United si sono dati appuntamento a settimana prossima per provare a trovare un accordo per Hojlund. Fronte club il nodo riguarda la valutazione del giocatore, non tanto la formula per l'eventuale stretta di mano: i rossoneri ragionano sulla base di un prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo. La richiesta dei Red Devils si aggira attorno ai 50 milioni di euro, il Milan spera di poterla abbassare di una decina di milioni: la prima offerta ufficiale, che ancora non è stata presentata, potrebbe essere di 5 milioni per il prestito e 35 per il riscatto. L'inserimento di bonus andrebbe ulteriormente ad accorciare la distanza tra le due posizioni.