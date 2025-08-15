Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Milan e United: appuntamento per Hojlund a dopo Ferragosto, ma il prestito non convince il danese

L'attaccante dei Red Devils per il momento disposto a lasciare il Manchester solo a titolo definitivo

15 Ago 2025 - 12:41
© Getty Images

© Getty Images

Milan e Manchester United si sono dati appuntamento a settimana prossima per provare a trovare un accordo per Hojlund. Fronte club il nodo riguarda la valutazione del giocatore, non tanto la formula per l'eventuale stretta di mano: i rossoneri ragionano sulla base di un prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo. La richiesta dei Red Devils si aggira attorno ai 50 milioni di euro, il Milan spera di poterla abbassare di una decina di milioni: la prima offerta ufficiale, che ancora non è stata presentata, potrebbe essere di 5 milioni per il prestito e 35 per il riscatto. L'inserimento di bonus andrebbe ulteriormente ad accorciare la distanza tra le due posizioni.

Lato giocatore, però, è proprio la formula del prestito con riscatto a non convincere del tutto. Hojlund ha sì aperto a un trasferimento, per quanto ancora vorrebbe poter dimostrare il proprio valore a Manchester, ma nel caso di addio vorrebbe farlo a titolo definitivo, scongiurando un possibile andirivieni che a 22 anni considera negativo per la carriera.

Ostacoli che non pregiudicano il raggiungimento di un accordo ma che inevitabilmente rallentano una trattativa che non sarà né rapida né scontata. Ecco perché il Milan tiene comunque aperte altre piste, da quella Vlahovic (che negli ultimissimi giorni di mercato rischia di tornare caldissima) a Krstovic, profilo già sondato e opzionato. 

CAPITOLO CESSIONI: IL LEEDS PENSA A OKAFOR
Tare, molto attivo sul fronte entrate, sta lavorando anche sulle cessioni. In lista di sbarco c'è sempre Noah Okafor, protagonista di un pre-campionato convincente. Dopo il Bologna fa sapere The Athletic, anche il Leeds avrebbe messo nel mirino l'esterno svizzero ex Salisburgo. Al momento non ci sarebbero ancora stati dei contatti, con il Milan che valuta il 25enne almeno 15 milioni di euro.    

