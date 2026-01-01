Lecce: Gaspar e Banda rientrati da Coppa d'Africa

Capodanno di lavoro per il Lecce del tecnico Eusebio Di Francesco, con i giallorossi impegnati nel pomeriggio in una seduta di allenamento al Centro sportivo di Martignano: alle porte la gara di campionato di sabato prossimo a Torino contro la Juventus. Per la sfida contro i bianconeri mister Di Francesco è tornato a disporre di Banda e Gaspar, rientrati dagli impegni in Coppa d'Africa, che si sono allenati regolarmente in gruppo. Früchtl, Berisha, Morente e Sala hanno svolto un lavoro personalizzato, e difficilmente recuperabili. A riposo il difensore Veiga per uno stato febbrile. Ancora assente il centrocampista Coulibaly, che sabato disputerà gli ottavi di finale della Coppa d'Africa con il suo Mali. Domani mattina seduta di rifinitura, a porte chiuse, sul terreno del Via del Mare, prima della partenza con un volo charter alla volta di Torino.