Pulisic smentisce la love story con Sydney Sweeney: "Smettetela di inventare storie"

Christian Pulisic risponde presente in campo e dà anche un calcio ai gossip che negli ultimi giorni stanno circolando su una presunta love story con l'attrice Sydney Sweeney. "E inoltre smettetela di inventare storie sulla mia vita privata - ha scritto l'americano sul suo profilo Instagram -. È necessario ritenere le fonti responsabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone".