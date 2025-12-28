Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Pulisic smentisce la love story con Sydney Sweeney: "Smettetela di inventare storie"

Il rossonero replica su Instagram alle voci sulla sua vita sentimentale: "È necessario ritenere le fonti responsabili"

di Stefano Ronchi
28 Dic 2025 - 18:55
1 di 33
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Christian Pulisic risponde presente in campo e dà anche un calcio ai gossip che negli ultimi giorni stanno circolando su una presunta love story con l'attrice Sydney Sweeney. "E inoltre smettetela di inventare storie sulla mia vita privata - ha scritto l'americano sul suo profilo Instagram -. È necessario ritenere le fonti responsabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone". 

Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna

1 di 33
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

milan
pulisic
gossip

Ultimi video

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:58
DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

01:53
DICH KALULU POST PISA 27/12 DICH

Kalulu: "Non la Juve più bella ma queste sono le partite da vincere"

00:45
MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

I più visti di Milan

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Pulisic trascina il Milan, poi Nkunku si sblocca e conquista San Siro: Verona travolto

Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio. Dobbiamo tornare a essere cattivi"

Il Milan riallunga la rosa: Allegri recupera tutti, ma non Gabbia. Fullkrug si è allenato in gruppo

Milan a ritmo scudetto, Allegri: "Serviranno 82 o 84 punti... Ma il nostro obiettivo è la Champions. Agnelli? Mi aspetta per pranzo"

Allegri concede il Natale in famiglia, Leao verso una maglia da titolare con il Verona

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:25
Bari, dopo il pari con l'Avellino la salvezza passa dal mercato di riparazione
18:46
Coppa d'Africa: Guinea Equatoriale-Sudan 0-1
18:38
Allegri: "Agnelli in tribuna? Mi ha fatto piacere, abbiamo un bel rapporto"
18:16
Milan-Verona: anche Andrea Agnelli in tribuna a San Siro
17:50
Napoli, De Laurentiis: "Continua striscia positiva, bravo Conte e i ragazzi"