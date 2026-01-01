Rampa di lancio per la carriera e per il primo scudetto: Allegri torna a Cagliari

Certamente in queste prime ore del 2026 la sua mente tornerà in quella città che gli ha regalato tanto e che ora potrebbe rivelarsi di nuovo determinante. Il legame tra Cagliari e Massimiliano Allegri è forte. Proprio sulla panchina sarda l'allenatore livornese inizia il suo percorso in Serie A. Una partenza tutt'altro che felice con cinque sconfitte consecutive, ma è proprio in quel momento che comincia la sua ascesa. Il presidente Massimo Cellino non lo esonera, anzi, gli conferma la fiducia e Allegri trascina il Cagliari a una comoda salvezza con largo anticipo. Una vetrina che gli apre, poi, le porte del Milan. E di nuovo Cagliari si rivela una tappa fondamentale. Il 6 gennaio 2011 i rossoneri vincono in Sardegna grazie al primo gol in serie A del 20enne e semi-sconosciuto Rodney Strasser. Tre punti che lanciano i rossoneri verso la conquista dello scudetto.