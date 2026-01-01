Rampa di lancio per la carriera e per il primo scudetto: Allegri torna a Cagliari

Milan, le immagini dell'allenameno di Fullkrug. Anche Leao in gruppo
Il tecnico del Milan ha solo bei ricordi nella città da dove è iniziata la sua carriera ad alti livelli
Certamente in queste prime ore del 2026 la sua mente tornerà in quella città che gli ha regalato tanto e che ora potrebbe rivelarsi di nuovo determinante. Il legame tra Cagliari e Massimiliano Allegri è forte. Proprio sulla panchina sarda l'allenatore livornese inizia il suo percorso in Serie A. Una partenza tutt'altro che felice con cinque sconfitte consecutive, ma è proprio in quel momento che comincia la sua ascesa. Il presidente Massimo Cellino non lo esonera, anzi, gli conferma la fiducia e Allegri trascina il Cagliari a una comoda salvezza con largo anticipo. Una vetrina che gli apre, poi, le porte del Milan. E di nuovo Cagliari si rivela una tappa fondamentale. Il 6 gennaio 2011 i rossoneri vincono in Sardegna grazie al primo gol in serie A del 20enne e semi-sconosciuto Rodney Strasser. Tre punti che lanciano i rossoneri verso la conquista dello scudetto.
A distanza di 15 anni Allegri - di nuovo sulla panchina del Milan - si ritrova a Cagliari per la prima partita dell'anno e spera proprio come quella volta di poter festeggiare i tre punti e il primato in classifica. Il Milan - che scenderà in campo venerdì sera -, dovrà però attendere 48 ore prima di sapere se sarà alla guida del campionato. Non basterà vincere: Max, infatti, avrà bisogno di un rallentamento della capolista Inter impegnata contro il Bologna. Conquistando il successo, però, confermerebbe quel legame con Cagliari che gli ha sempre portato fortuna.