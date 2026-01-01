Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
verso cagliari-milan

Rampa di lancio per la carriera e per il primo scudetto: Allegri torna a Cagliari

Il tecnico del Milan ha solo bei ricordi nella città da dove è iniziata la sua carriera ad alti livelli

01 Gen 2026 - 13:19

Certamente in queste prime ore del 2026 la sua mente tornerà in quella città che gli ha regalato tanto e che ora potrebbe rivelarsi di nuovo determinante. Il legame tra Cagliari e Massimiliano Allegri è forte. Proprio sulla panchina sarda l'allenatore livornese inizia il suo percorso in Serie A. Una partenza tutt'altro che felice con cinque sconfitte consecutive, ma è proprio in quel momento che comincia la sua ascesa. Il presidente Massimo Cellino non lo esonera, anzi, gli conferma la fiducia e Allegri trascina il Cagliari a una comoda salvezza con largo anticipo. Una vetrina che gli apre, poi, le porte del Milan. E di nuovo Cagliari si rivela una tappa fondamentale. Il 6 gennaio 2011 i rossoneri vincono in Sardegna grazie al primo gol in serie A del 20enne e semi-sconosciuto Rodney Strasser. Tre punti che lanciano i rossoneri verso la conquista dello scudetto.

Milan, le immagini dell'allenameno di Fullkrug. Anche Leao in gruppo

1 di 10
© X
© X
© X

© X

© X

A distanza di 15 anni Allegri - di nuovo sulla panchina del Milan - si ritrova a Cagliari per la prima partita dell'anno e spera proprio come quella volta di poter festeggiare i tre punti e il primato in classifica. Il Milan - che scenderà in campo venerdì sera -, dovrà però attendere 48 ore prima di sapere se sarà alla guida del campionato. Non basterà vincere: Max, infatti, avrà bisogno di un rallentamento della capolista Inter impegnata contro il Bologna. Conquistando il successo, però, confermerebbe quel legame con Cagliari che gli ha sempre portato fortuna.

Leggi anche

Allegri, buone notizie per Cagliari: Fullkrug disponibile, Gabbia e Leao in gruppo

milan
allegri
cagliari

Ultimi video

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

01:52
DICH FERRARI SU FIORENTINA DICH

Il dg Ferrari "annuncia" Paratici: "In arrivo un nuovo dirigente, dal mercato qualche faccia nuova"

01:32
Cristiano Ronaldo show

Cristiano Ronaldo show

01:47
Gasp sfida la sua Dea

Gasperini sfida la sua Dea

01:51
Juve, testa al Lecce

Juve, testa al Lecce per continuare la risalita

01:29
Napoli, si riparte

Napoli, si riparte: Lang regala una sorpresa

01:43
Max torna a Cagliari

Max torna a Cagliari: obiettivo vittoria

01:39
La capolista riposa

Inter, Capodanno di riposo per la capolista

01:32
I fenomeni turchi

I fenomeni turchi

01:34
La Roma non si ferma

La Roma non si ferma

01:35
Domenica Lazio-Napoli

Domenica Lazio-Napoli

01:33
Napoli, parla Manna

Napoli, parla Manna

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

01:44
Inter, fine anno in vetta

Inter, fine anno in vetta

01:34
Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

I più visti di Milan

Allegri "disarmato" a Cagliari: Pulisic e Nkunku acciaccati, Leao da valutare e Fullkrug...

Allegri, buone notizie per Cagliari: Fullkrug disponibile, Gabbia e Leao in gruppo

Pulisic smentisce la love story con Sydney Sweeney: "Smettetela di inventare storie"

Milan, senti Modric: "Milanista grazie a Boban, qui si gioca solo per vincere"

Milan spietato sotto porta col cecchino Pulisic: per Chris un gol ogni due tiri

Sorrisi, palloncini e sliding doors di mercato: il Milan trova Nkunku sotto l'albero. Dolce grattacapo per Tare e Allegri?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:48
Sassuolo verso il Parma, si scalda Doig
14:38
Juve, 2025 da record per visite a museo e Stadium Tour
14:29
Fiorentina, da oggi scatta il ritiro in vista della Cremonese
13:16
Napoli, De Laurentiis: "Il 2025 è stato entusiasmante"
12:01
Juventus, Consob riduce a 500mila euro sanzione per caso plusvalenze