Milan, Allegri disarmato: Pulisic e Nkunku acciaccati, Leao da valutare e Fullkrug...

E meno male che si è messa una pezza con Fullkrug. Il Milan a Cagliari arriva disarmato, con le uniche due punte disponibili non al meglio della condizione - e in certo senso, non sicure di giocare -, con un Leao a mezzo servizio a voler essere generosi e con l'incognita dell'attaccante tedesco, per cui si attende, e non con poca ansia, il transfer dall'Inghilterra per poter completare il tesseramento. Partiamo proprio da Fullkrug: la deroga concessa al Milan per tesserarlo già dal 2 gennaio è condizionata dal via libera della Premier. Il tempo stringe: il documento che serve per poter scendere in campo deve arrivare entro le 16 di venerdì. Teoricamente un margine di tempo che lascia tranquillo il Milan, ma con le feste di mezzo niente può essere certo. Dunque Fullkrug, che si sta allenando da giorni con i nuovi compagni e ha una gran voglia di giocare, dovrebbe essere a disposizione di Allegri, ma la questione non è né banale né scontata.



Al tecnico toscano restano, insomma, i soliti noti, con una postilla non insignificante: Pulisic e Nkunku, titolari contro il Verona, non stanno benissimo. Lo statunitense si è sottoposto a terapie, perché l'infortunio patito con la sua nazionale, per quanto superato, gli procura ancora un leggero fastidio. Il francese, invece, ha un dolore alla caviglia. Alla fine è probabile che entrambi saranno della partita, ma questa decisione sarà presa negli ultimissimi giorni prima della trasferta sarda perché nessuno ha intenzione di rischiare ricadute. Lo stesso vale per Rafa Leao, che si è allenato in gruppo e sarà pronto per Cagliari. Pronto, però, significa panchina. Insomma, il portoghese potrà giocare, ma giocherà eventualmente a gara in corso e solo in caso di necessità. Alternative? In attacco nessuna, se non lo slittamento di Loftus a ridosso di una punta. La certezza è che il Milan non può perdere terreno in un momento così delicato della stagione e che Allegri, per questo, avrebbe bisogno della rosa al completo e invece, anche dietro, avrà Gabbia al massimo pronto per la panchina. In attesa che il mercato possa garantire al tecnico qualche giocatore in più per poter inseguire il sogno scudetto.