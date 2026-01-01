Milan, Allegri: "Cagliari? Molto complicato. Fullkrug in panchina, da valutare Pulisic e Leao. Pavlovic influenzato"

E' il Milan ad aprire il 2026: a Cagliari, quello che fu il trampolino di lancio di Max Allegri. Il tecnico rossonero ci ritorna per puntellare il suo nuovo percorso, quello che dovrà condurre il Milan, come obiettivo minimo, al ritorno in Champions. Ma, storia e ambizioni alzano in verità l'asticella. Dunque...:"La partita di domani è complicata - ha esordito Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match - perché è la prima dell'anno e perché è molto importante, come quella di Udine. E' un momento in cui la classifica si sta delineando e bisogna essere bravi a fare un passettino in avanti per restare nelle prime quattro". Il mese di gennaio, tra impegni sul campo e mercato, sarà se non decisivo certamente molto importante: "Sarà un periodo in cui ci sarà bisogno di tutti, per arrivare alla fine di questo ciclo con 6 trasferte nelle migliori condizioni. Domani Gabbia è recuperato, verrà in panchina, mentre Nkunku non è a disposizione e speriamo di averlo con il Genoa. Leao è completamente ristabilito ma è un mese che non gioca, Pulisic oggi si è allenato e vedremo domani come sta. Così come Pavlovic che ha avuto un attacco influenzale".