Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Sancho, la Roma riflette: operazione in stand-by dopo l'accelerata

Se arrivasse il doppio colpo saluterebbe almeno uno tra Baldanzi e Pellegrini

15 Ago 2025 - 23:22
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco, e Massara non ha perso tempo. Ma nelle ultime ore si registra una frenata per Jadon Sancho. L'intesa con lo United era già stata trovata: 23 milioni di euro nelle casse dei Red Devils. Mancava il sì definitivo dell'ex Borussia Dortmund, seguito da tempo anche dalla Juventus. Ma ora il club giallorosso che ha già incontrato l'entourage del 25enne, sta riflettendo sui termini dell'operazione: sabato sarà la giornata decisiva.

E Bailey? Il giamaicano ha aperto al trasferimento nella Capitale e la formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Operazione in via di chiusura e niente da fare per il Besiktas. Massara e l'ex ds dei capitolini Monchi sono in costante contatto per trovare la quadra definitiva.

Leggi anche

La Roma prova lo sgarro alla Juve: offerta ufficiale allo United per Sancho

Se il doppio colpo dovesse andare in porto, si aprirebbero le porte d'uscita per Tommaso Baldanzi e Lorenzo Pellegrini. Almeno uno dei due lascerà la Roma: sull'ex Empoli c'è l'Udinese, mentre il dieci giallorosso è seguito da un club di Premier League.

Leggi anche

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

roma
sancho
bailey
massara
gasperini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Roma

La Roma prova lo sgarro alla Juve: offerta ufficiale allo United per Sancho

Roma, tutto su Bailey dell'Aston Villa: a decidere sarà un ex giallorosso

Atalanta e Roma sul talento del Brighton Julio Enciso: valutazione 25 milioni

La Roma ritrova la Joya: domani Dybala torna a lavorare in gruppo

Roma, Dovbyk piace al Leeds: Krstovic il primo nome in caso di addio

Gian Piero Gasperini 

Roma, Ziolkowski arriverà dopo Ferragosto. Il City rifiuta 33 milioni per Echeverri

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:37
Barcellona, Kounde ha rinnovato
22:18
Porte girevoli Chelsea: Xavi Simons solo se parte Nkunku
22:17
Ufficiale Coman dal Bayern all'Al Nassr
21:39
Media Francia: accordo raggiunto tra Juve e Kolo Muani
20:02
Parma: ufficiale l'attaccante Frigan dal Westerlo