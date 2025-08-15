Sancho, la Roma riflette: operazione in stand-by dopo l'accelerata

© Getty Images
Se arrivasse il doppio colpo saluterebbe almeno uno tra Baldanzi e Pellegrini
Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco, e Massara non ha perso tempo. Ma nelle ultime ore si registra una frenata per Jadon Sancho. L'intesa con lo United era già stata trovata: 23 milioni di euro nelle casse dei Red Devils. Mancava il sì definitivo dell'ex Borussia Dortmund, seguito da tempo anche dalla Juventus. Ma ora il club giallorosso che ha già incontrato l'entourage del 25enne, sta riflettendo sui termini dell'operazione: sabato sarà la giornata decisiva.
E Bailey? Il giamaicano ha aperto al trasferimento nella Capitale e la formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Operazione in via di chiusura e niente da fare per il Besiktas. Massara e l'ex ds dei capitolini Monchi sono in costante contatto per trovare la quadra definitiva.
Se il doppio colpo dovesse andare in porto, si aprirebbero le porte d'uscita per Tommaso Baldanzi e Lorenzo Pellegrini. Almeno uno dei due lascerà la Roma: sull'ex Empoli c'è l'Udinese, mentre il dieci giallorosso è seguito da un club di Premier League.
