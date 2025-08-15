Sancho, la Roma riflette: operazione in stand-by dopo l'accelerata

Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco, e Massara non ha perso tempo. Ma nelle ultime ore si registra una frenata per Jadon Sancho. L'intesa con lo United era già stata trovata: 23 milioni di euro nelle casse dei Red Devils. Mancava il sì definitivo dell'ex Borussia Dortmund, seguito da tempo anche dalla Juventus. Ma ora il club giallorosso che ha già incontrato l'entourage del 25enne, sta riflettendo sui termini dell'operazione: sabato sarà la giornata decisiva.