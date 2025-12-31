Milan, buone notizie per Cagliari: Fullkrug disponibile, Gabbia e Leao in gruppo

L'ex Chelsea è in vantaggio su Rafa Leao, che anche oggi per il terzo giorno di fila si è allenato con la squadra, è recuperato e sarà quindi convocato ma probabilmente giocherà solo uno spezzone. Altro rientro importante nella lista dei convocati sarà quello di Matteo Gabbia, che oggi ha svolto quasi tutto l'allenamento con il resto del gruppo ma col Cagliari comunque non partirà dall'inizio (al suo posto ancora De Winter).