Milan, buone notizie per Cagliari: Fullkrug disponibile, Gabbia e Leao in gruppo

Milan, le immagini dell'allenameno di Fullkrug. Anche Leao in gruppo
Personalizzato nell'ultimo giorno dell'anno per Pulisic e Nkunku, che però domani dovrebbero tornare in gruppo ed essere a disposizionedi Marco Mugnaioli
Arrivano buone notizie dall'allenamento dell'ultimo giorno dell'anno per Massimiliano Allegri in vista della trasferta di Cagliari in programma venerdì sera: l'emergenza attacco è finita. Escludendo infatti Santi Gimenez, ancora ai box dopo la pulizia artroscopica della caviglia destra, il tecnico del Milan avrà tutti i suoi uomini offensivi a disposizione a partire da Niclas Fullkrug, il cui contratto firmato verrà depositato la mattina del giorno della partita (e dell'apertura del mercato, ndr) e per il cui tesseramento a Milanello c'è grande fiducia. Il tedesco in questi giorni è apparso in buone condizioni e con una grande voglia di esordire, ma di certo non partirà dal primo minuto contro i rossoblù.
La coppia d'attacco dovrebbe infatti essere ancora quella vista con il Verona, nonostante oggi sia Pulisic sia Nkunku si siano allenati a parte. Per l'americano si tratta della solita gestione dell'infortunio patito con la sua nazionale e che gli procura ancora un leggero fastidio, domani dovrebbe tornare in gruppo e in Sardegna dovrebbe partire dall'inizio così come il francese, che oggi ha fatto lavoro personalizzato per via di un pestone ma le cui condizioni non preoccupano.
L'ex Chelsea è in vantaggio su Rafa Leao, che anche oggi per il terzo giorno di fila si è allenato con la squadra, è recuperato e sarà quindi convocato ma probabilmente giocherà solo uno spezzone. Altro rientro importante nella lista dei convocati sarà quello di Matteo Gabbia, che oggi ha svolto quasi tutto l'allenamento con il resto del gruppo ma col Cagliari comunque non partirà dall'inizio (al suo posto ancora De Winter).