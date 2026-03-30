Milan, è fatta per Kostic. Pellegatti: "Ecco perché è un grande colpo"
Visite mediche già svolte: giocherà con il Milan futuro, ma ha la prima squadra nel mirino
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Lo manda Dejan Savicevic e questo dovrebbe bastare per far sognare i tifosi del Milan. In realtà Andrej Kostic, diciannove anni appena, comincerà la sua avventura rossonera nel Milan Futuro nonostante, dicono un po' tutti, sia già un giocatore pronto per la prima squadra. Che si tratti quindi di un colpo in prospettiva o di un attaccante immediatamente cotto e mangiato, è comunque un gran colpo, perché su di lui c'erano diversi club europei e battere la nutrita concorrenza non era così banale. Fatto sta che Kostic, che ieri ha svolto le visite mediche, è il primo acquisto rossonero in vista della prossima estate. Classe 2007, ha già collezionato 27 presenze con il Partizan Belgrado e realizzato 11 gol. Costo? Tre milioni più bonus, una miseria rispetto ai 10 che si ventilavano solo qualche settimana fa. Motivo? "Parlando con un collega che ha parlato con giornalista serbi, sembra che il Partizan per avere la licenza UEFA abbia bisogno di soldi e probabilmente è per questo motivo che si è chiusa così in fretta la trattativa, proprio per le necessità pecuniarie dei serbi", ha spiegato Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube.
"Mi sembra un grande colpo per un ragazzo 2007 che ha già segnato molto nel primo campionato serbo - ha detto ancora Pellegatti -. Kostic tra l'altro parte benisismo perché ha voluto fortissimamente il Milan". E questa è forse la notizia più importante. Kostic arriva al Milan perché ha voluto il Milan. Ha scelto, magari anche seguendo i consigli di Savicevic e certamente sapendo che il suo percorso non sarà semplicissimo, che avrà bisogno di tempo per crescere e ambientarsi. L'affare, però, è di quelli da incorniciare. Tre milioni per un prospetto di grande avvenire. Una scommessa che Kostic e il Milan vogliono assolutamente vincere.