Milan, è fatta per Kostic. Pellegatti: "Ecco perché è un grande colpo"

Lo manda Dejan Savicevic e questo dovrebbe bastare per far sognare i tifosi del Milan. In realtà Andrej Kostic, diciannove anni appena, comincerà la sua avventura rossonera nel Milan Futuro nonostante, dicono un po' tutti, sia già un giocatore pronto per la prima squadra. Che si tratti quindi di un colpo in prospettiva o di un attaccante immediatamente cotto e mangiato, è comunque un gran colpo, perché su di lui c'erano diversi club europei e battere la nutrita concorrenza non era così banale. Fatto sta che Kostic, che ieri ha svolto le visite mediche, è il primo acquisto rossonero in vista della prossima estate. Classe 2007, ha già collezionato 27 presenze con il Partizan Belgrado e realizzato 11 gol. Costo? Tre milioni più bonus, una miseria rispetto ai 10 che si ventilavano solo qualche settimana fa. Motivo? "Parlando con un collega che ha parlato con giornalista serbi, sembra che il Partizan per avere la licenza UEFA abbia bisogno di soldi e probabilmente è per questo motivo che si è chiusa così in fretta la trattativa, proprio per le necessità pecuniarie dei serbi", ha spiegato Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube.