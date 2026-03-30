Milan, Kostic come André. Il vice presidente del Partizan tuona: "Offerta irrisoria"

Un film già visto. Il vice presidente del Partizan Belgrado, il leggendario Predrag Mijatović, si è infuriato per la cessione, a suo parere, a prezzo di saldo del gioiellino Andrej Kostic al Milan. "In merito al trasferimento di Andrej Kostić al Milan, mi sento in dovere di rivolgermi innanzitutto ai tifosi del Partizan, ma anche al resto del pubblico sportivo, per sottolineare che prendo totalmente le distanze da questa cessione. Non sono stato consultato in alcun modo riguardo al trasferimento di Andrej Kostić e di non aver mai nemmeno visto l'offerta del Milan. Voglio che sia chiaro che se fossi stato coinvolto avrei fatto sapere in modo chiaro e inequivocabile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che sono assolutamente contrario ad accettare un'offerta così sottovalutata. Tale condotta rappresenta una grave violazione dello Statuto del club, tenendo presente che, in virtù della mia funzione e delle mie responsabilità chiaramente definite, sono responsabile dell'intero settore sportivo del club, comprese le questioni relative alla politica dei trasferimenti e alla formazione dei giocatori".