Real Madrid, bufera al Bernabeu: striscioni contro Florentino Perez, il presidente litiga coi tifosi

Nulla da dire per la classifica, ma tante proteste. Real Madrid-Oviedo, sfida della Liga tra la seconda in classifica e l'ultima, già retrocessa, è diventata la miccia per lo sfogo dei tifosi contro giocatori e soprattutto dirigenza. Il presidente Florentino Perez nel mirino: prima è stato sorpreso dalle telecamere a battibeccare con un tifoso in tribuna, poi sono stati gli steward del Bernabeu a rimuovere gli striscioni contro di lui.