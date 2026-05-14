Mondiali, 'italiani' Maignan, Rabiot, Koné e M.Thuram tra convocati Francia

14 Mag 2026 - 21:52

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha allestito una squadra formidabile per i Mondiali e ha premiato il portiere Robin Risser con una convocazione dopo la sua stagione eccezionale. Risser, che gioca nel Lens, è stato nominato miglior portiere del campionato francese questa settimana e si unisce alla squadra come terzo portiere, alle spalle di Mike Maignan e Brice Samba. La Francia, che punta al terzo titolo mondiale, è tra le favorite per il torneo che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. La rosa di Deschamps include stelle come Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Questo sarà l'ultimo Mondiale per Deschamps, che dovrebbe essere sostituito da Zinedine Zidane. Non mancano le esclusioni eccellenti, come quella del centro campista della Juventus Khefren Thuram e dell'attaccante del Tottenham Kolo Muani. Presenti invece gli 'italiani' Maignan e Adrien Rabiot del Milan, Marcus Thuram dell'Inter e Manu Koné della Roma.

Questa la lista dei pre convocati per il Mondiale.
Portieri: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.
Difensori: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano.
Centrocampisti: N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery.
Attaccanti: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram.

Ultimi video

00:59
La gioia di Marotta

La gioia di Marotta

00:58
L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

00:51
Caos calendari: tutte le ultimissime

Caos calendari: tutte le ultimissime

02:05
Chivu come Mourinho? La risposta di Trevisani

Chivu come Mourinho? La risposta di Trevisani

01:15
La finale dell'arbitro

La finale dell'arbitro

00:32
Chivu, 10 in pagella

Chivu, 10 in pagella

02:14
Inter, stagione da sogno

Inter, stagione da sogno

01:50
La firma di Lautaro

La firma di Lautaro

01:45
Dybala verso l'addio

Dybala verso l'addio

01:41
Yildiz sposa la Juventus

Yildiz sposa la Juventus

01:29
Napoli, il ritorno del capitano

Napoli, il ritorno del capitano

01:44
Allegri-Ibra, è scontro

Allegri-Ibra, è scontro

00:56
Sarri contro la Lega

Sarri contro la Lega

01:47
Lazio, una finale al buio

Lazio, una finale al buio

02:30
Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

00:59
La gioia di Marotta

La gioia di Marotta

I più visti di Calcio

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

ITW TOTTI DICH

Totti:""Champions, Roma, Gasp e Ranieri in nazionale: vi dico tutto"

MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:57
Real Madrid, bufera al Bernabeu: striscioni contro Florentino Perez, il presidente litiga coi tifosi
21:52
Mondiali, 'italiani' Maignan, Rabiot, Koné e M.Thuram tra convocati Francia
21:42
Ancelotti resta in Brasile! Ufficiale il rinnovo fino al 2030: "Vogliamo tornare in cima al mondo"
21:40
Teheran saluta la nazionale dell'Iran: "In Usa per il sangue dei martiri. Ancora non abbiamo il visto"
21:39
Serie A, ufficiale il programma della 37° giornata: date e orari delle sfide