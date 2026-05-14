Mondiali, 'italiani' Maignan, Rabiot, Koné e M.Thuram tra convocati Francia

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha allestito una squadra formidabile per i Mondiali e ha premiato il portiere Robin Risser con una convocazione dopo la sua stagione eccezionale. Risser, che gioca nel Lens, è stato nominato miglior portiere del campionato francese questa settimana e si unisce alla squadra come terzo portiere, alle spalle di Mike Maignan e Brice Samba. La Francia, che punta al terzo titolo mondiale, è tra le favorite per il torneo che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. La rosa di Deschamps include stelle come Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Questo sarà l'ultimo Mondiale per Deschamps, che dovrebbe essere sostituito da Zinedine Zidane. Non mancano le esclusioni eccellenti, come quella del centro campista della Juventus Khefren Thuram e dell'attaccante del Tottenham Kolo Muani. Presenti invece gli 'italiani' Maignan e Adrien Rabiot del Milan, Marcus Thuram dell'Inter e Manu Koné della Roma.



Questa la lista dei pre convocati per il Mondiale.

Portieri: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Difensori: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano.

Centrocampisti: N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery.

Attaccanti: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram.