Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
il riconoscimento

Milan, dal Cdm via libera alla cittadinanza italiana a Gerry Cardinale per "meriti speciali"

Il Cdm ha dato il via libera alla cittadinanza italiana al proprietario del club rossonero

08 Ott 2025 - 23:05
Gerry Cardinale (Milan) © Getty Images

Gerry Cardinale (Milan) © Getty Images

Il Consiglio dei ministri, riunitosi mercoledì 8 ottobre, ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedere la cittadinanza italiana "per meriti speciali" al proprietario del Milan Gerry Cardinale. La delibera in favore del finanziere americano, fondatore del fondo RedBird, è arrivata su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, e in considerazione del parere favorevole del ministro degli Esteri Antonio Tajani. La proposta, come spiega la nota di Palazzo Chigi al termine della riunione, passerà al vaglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come si legge nella nota dopo il Cdm, la scelta è stata presa in quanto Cardinale "ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione".

LA NOTA DOPO IL CDM

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal Ministro della giustizia Carlo Nordio e in considerazione del parere favorevole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, al sig. Gerald Joseph Cardinale, cittadino statunitense, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Sig. Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione.

milan
gerry cardinale

Ultimi video

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

00:34
DICH DONNARUMMA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

00:30
DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

01:12
DICH GRAVINA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:25
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA SPIEGA IL MONDO 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

02:18
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA NAZIONALE 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

00:53
DICH PICCOLI NAZIONALE 8/10 DICH

Piccoli: "Il mio idolo è sempre stato Bobo Vieri, attaccante eccezionale”

01:20
Ronaldo miliardario

Ronaldo miliardario

01:22
U21, verso Italia-Svezia

U21, verso Italia-Svezia

02:02
Gattuso vuole il Mondiale

Gattuso vuole il Mondiale

01:27
La crisi della Fiorentina

La crisi della Fiorentina

01:32
Thiago Motta Vs Tudor

Thiago Motta Vs Tudor

01:54
Le magie di Matias

Le magie di Matias

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

I più visti di Milan

DICH BARTESAGHI NAZIONALE DICH

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

Juve e Milan si annullano, nessun gol allo Stadium: Pulisic tradisce dal dischetto

Milan-Como del 15 marzo 2025

Milan-Como in Australia vale 12 milioni. Tutte le squadre di Serie A riceveranno soldi

Leao, così non va: tra gol divorati e atteggiamento i tifosi ora insorgono

Rabiot sbotta: "Milan-Como in Australia? Assurdo fare tutti quei chilometri per una partita di A"

Allegri svela la ricetta Scudetto: "Se subiamo tra i 25 e i 30 gol..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:41
Mondiali, Luca Zidane sceglie l'Algeria: "Felice di essere qui"
22:04
Ekhator e il tacco alla 'Bettega': "Kean è il mio modello"
21:25
Inaugurato nuovo Museo del calcio, Gattuso: “Sento la responsabilità di essere CT, ma ne sono orgoglioso"
21:20
Serie A, Nico Paz vince il premio "Rising Star" del mese di settembre
21:10
Lazio; distorsione alla caviglia destra per Dia