Milan, c'è Tare con Allegri al primo giorno a Milanello: presente Ricci, Thiaw torna in anticipo

L'ESTATE DEL MILAN

L'estate del Milan si comporrà di cinque amichevoli in giro per il mondo: si partirà da Arsenal-Milan (23 luglio, a Singapore), per poi proseguire tre giorni più a Hong Kong in un'altra sfida dal sapore inglese col Liverpool. Il 31 luglio Maignan e compagni affronteranno il Perth Glory, a seguire due amichevoli in due giorni. Il 9 e il 10 agosto i rossoneri se la vedranno con Leeds e Chelsea. L'esordio in campionato programmato per il 23 agosto (ore 20,45) con la Cremonese, sarà preceduto dal primo impegno stagionale in Coppa Italia. Ossia la gara con il Bari fissata per il 17 agosto a San Siro. Appuntamento alle ore 21.15 con diretta sui canali Mediaset.