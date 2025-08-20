Crotone-Benevento, divieto biglietti per tifosi campani

Disposto il divieto di vendita dei biglietti di ingresso allo stadio ai residenti della provincia di Benevento per la partita in programma il 25 agosto, alle 21, tra il Crotone e la squadra campana, valido per il primo turno del campionato di serie C. Il provvedimento é stato adottato dal prefetto di Crotone, Franca Ferraro. In una nota la Prefettura riferisce che "Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha evidenziato i profili di rischio connessi alla rivalità tra le due tifoserie, che è già sfociata, in passato, in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, come è accaduto in occasione della gara disputatasi a Crotone il 31 ottobre del 2024, quando le due tifoserie, a più riprese, hanno cercato lo scontro, sia nelle vicinanze dello stadio che nelle vie di transito della città. Scontro scongiurato dall'intervento del dispositivo di ordine pubblico".