Calcio

Crotone-Benevento, divieto biglietti per tifosi campani

20 Ago 2025 - 20:03

Disposto il divieto di vendita dei biglietti di ingresso allo stadio ai residenti della provincia di Benevento per la partita in programma il 25 agosto, alle 21, tra il Crotone e la squadra campana, valido per il primo turno del campionato di serie C. Il provvedimento é stato adottato dal prefetto di Crotone, Franca Ferraro. In una nota la Prefettura riferisce che "Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha evidenziato i profili di rischio connessi alla rivalità tra le due tifoserie, che è già sfociata, in passato, in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, come è accaduto in occasione della gara disputatasi a Crotone il 31 ottobre del 2024, quando le due tifoserie, a più riprese, hanno cercato lo scontro, sia nelle vicinanze dello stadio che nelle vie di transito della città. Scontro scongiurato dall'intervento del dispositivo di ordine pubblico".

