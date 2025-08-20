Logo SportMediaset
Calcio

Bianchetti: "Il traguardo della Cremonese è la salvezza"

20 Ago 2025 - 19:34

"L'attaccante che più mi preoccupa in questa Serie A è Dzeko della Fiorentina, ma anche quelli del Milan non scherzano". Matteo Bianchetti, capitano e difensore della Cremonese, è pronto all'esordio in campionato, in programma sabato a San Siro proprio contro i rossoneri. Il leader grigiorosso guarda con fiducia all'inizio della stagione: "Rispetto a tre anni fa abbiamo un calendario meno proibitivo. Dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni con le dirette rivali. Il Milan è una delle migliori squadre della Serie A, ha le potenzialità per arrivare in Champions ma anche per fare qualcosa di più". Un salto di categoria che obbliga la Cremonese a cambiare pelle: "In questi anni di Serie B siamo sempre stati abituati a costruire il gioco e a dominare le partite, ora le cose cambiano - sostiene Bianchetti -. Saremo costretti a difenderci contro formazioni più forti di noi, ma abbiamo lavorato bene con mister Nicola sotto questo aspetto". Chiusura sugli obiettivi stagionali: "Il traguardo è la salvezza. Da capitano spero di poter regalare questa soddisfazione alla città e alla proprietà, che se la meritano".

