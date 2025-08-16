Logo SportMediaset
Milan, Allegri vince già di "corto muso": doppietta dei suoi cavalli alla Coppa del Mare a Livorno

Vittoria in Coppa del Mare per la scuderia di Max Allegri che fa una storica doppietta con Strong Alpha e Fly by Fly

16 Ago 2025 - 14:20
© Getty Images

© Getty Images

Inizio di stagione vincente per Massimiliano Allegri. Non ancora col Milan, visto che il debutto ufficiale è atteso per domenica sera a San Siro contro il Bari in Coppa Italia, bensì con la sua più grande passione dopo il calcio: i cavalli. Il tecnico toscano, infatti, può sorridere e far festa per la doppietta dei cavalli della sua scuderia in Coppa del Mare, con la Alma Racing che si è imposta con Strong Alpha che ha preceduto Fly by Fly di "corto muso", proprio come piace a Max.

Il successo, nell'edizione numero 80 corsa all'ippodromo Caprilli di Livorno, è tra l'altro storico perché mai in 80 anni della corsa più sentita dagli appassionati livornesi una scuderia era riuscita a fare l'uno-due sul podio. Ed è una vittoria voluta e progettata da Allegri, che aveva acquistato Strong Alpha, affidato a Mario Sanna Jr, lo scorso marzo proprio con l'obiettivo di mettere le mani sulla Coppa del Mare 2025.

Un "corto muso" che apre la stagione del tecnico che spera di vivere altre giornate così anche nel calcio. E l'occasione c'è già domenica 17 agosto, giorno di Milan-Bari e, tra l'altro, anche il giorno in cui a Merano sarà la puledra Sun Never Sets a provare a regalare ad Allegri un'altra gioia dall'ippica.

allegri
milan

