Milan, Allegri vince già di "corto muso": doppietta dei suoi cavalli alla Coppa del Mare a Livorno

Il successo, nell'edizione numero 80 corsa all'ippodromo Caprilli di Livorno, è tra l'altro storico perché mai in 80 anni della corsa più sentita dagli appassionati livornesi una scuderia era riuscita a fare l'uno-due sul podio. Ed è una vittoria voluta e progettata da Allegri, che aveva acquistato Strong Alpha, affidato a Mario Sanna Jr, lo scorso marzo proprio con l'obiettivo di mettere le mani sulla Coppa del Mare 2025.