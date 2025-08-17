Coppa Italia, Milan-Bari 2-0: Leao e Pulisic regalano i sedicesimi ad Allegri

Nessun cambio all'intervallo, con Allegri-Landucci e Caserta che si affidano agli stessi 22 che hanno iniziato il match. E non cambia neanche il copione della gara, col Milan che riparte aggressivo cercando di tenere in mano il gioco con un possesso palla insistito a caccia degli spazi giusti per far male al Bari. Rossoneri che ci mettono poco, perché al 48' è Pulisic a trovare il raddoppio: sull'asse Gimenez-Pulisic la difesa dei Galletti si disunisce, col messicano che appoggia all'americano che avanza palla al piede fino a scaricarla nuovamente a sinistra al 7 che vede Captain American libero al centro, con l'11 che ha il tempo di stoppare e girarsi per calciare in porta per il 2-0. Al 61', su un errore di letture di Estupinan, il Bari ha l'occasione di accorciare le distanze, ma il passaggio al centro di Dickmann per Moncini è troppo forte e lungo, con l'attaccante biancorosso che in spaccata non riesce ad arrivare sul pallone. Al 66' San Siro si accende per l'ingresso di Luka Modric al posto di Ricci, con una vera e propria ovazione per il croato che entra anche con l'altro neo acquisto Jashari e Musah. E l'ex Real ci prova subito, con una conclusione dopo una doppia finta su Dickmann che illude il Meazza. Rossoneri che tengono sempre il match sotto controllo cercando diverse soluzioni passando spesso per i piedi di Jashari e Modric (col croato all'89' troppo altruista con un passaggio al centro anziché andare alla conclusione), ma dopo 4' di recupero senza emozioni a sorridere è il Milan che come da pronostico stacca il pass per i sedicesimi dove troverà il Lecce.