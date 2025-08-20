Logo SportMediaset
Calcio

Venerdì Pescara-Cesena dà il via alla Serie B 2025/2026

20 Ago 2025 - 19:35

Venerdì 22 agosto (ore 20:30) allo Stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara avrà luogo l'Open Day, fra Pescara e Cesena, che darà il via alla 94ma edizione della Serie B. Il nuovo claim del campionato "100% passione italiana" accompagnerà le squadre nel corso della stagione. Per l'occasione, alla presenza del presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, Pescara Calcio e LNPB hanno organizzato un cerimoniale speciale nel pre-gara come avvicinamento al fischio d'inizio. In particolare, ci saranno bandiere per rappresentare le 20 Società che prenderanno parte al campionato e uno spazio dedicato a musica e intrattenimento con un deejay set coinvolgente. Quindi, il tenore e cantante pescarese Piero Mazzocchetti, che vanta anche un terzo posto al Festival di Sanremo 2007, eseguirà l'Inno italiano per celebrare l'identità nazionale che da sempre contraddistingue il campionato. Anche l'ingresso in campo sarà speciale con i giocatori che verranno accompagnati a centrocampo da bambini vestiti con i kit delle 20 squadre partecipanti al campionato. Per l'occasione, inoltre, verrà lanciato l'official track che accompagnerà gli eventi di Lega da questa stagione, un brano inedito e dedicato scritto ed eseguito da Eros Cristiani, pianista, autore e compositore, che ha lavorato e collabora stabilmente con molti artisti italiani e internazionali, che incarna la vivacità e l'energia del campionato di Serie B. 

20:03
Roma, infortunio per Bailey al primo allenamento
20:03
Crotone-Benevento, divieto biglietti per tifosi campani
19:35
Venerdì Pescara-Cesena dà il via alla Serie B 2025/2026
19:34
Bianchetti: "Il traguardo della Cremonese è la salvezza"
18:35
Serie B, gli arbitri della 1° giornata: Pezzuto per il Palermo