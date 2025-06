Coppa Italia 2025/26: si parte il 9 agosto con i preliminari, Milan-Bari il 17/8

È stato definito il tabellone per l'edizione 2025/26 della Coppa Italia e gli orari del turno preliminare e dei match dei 32esimi di finale (esclusiva Mediaset). Si parte il 9 agosto con Virtus Entella-Ternana, il Milan (fuori dalle 8 teste di serie a causa della vittoria del Bologna nella passata edizione) inizierà il suo cammino il 17 agosto contro il Bari. La Lega Serie A ha confermato il format del precedente triennio, dal numero di partecipanti (sempre 44 squadre, le 20 di A, le 20 di B e 4 segnalate dalla Lega Pro) al fatto che le “big” giochino la gara secca in casa. Le otto teste di serie (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio) scenderanno in campo dagli ottavi di finale. I possibili derby tra squadre di A (Inter-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Torino) potrebbero verificarsi solo in finale. Il Milan potrebbe incontrare nuovamente il Bologna (come nell'ultima finale) ai quarti, dove potrebbe esserci anche Juventus-Atalanta (finale dell'anno precedente). L'Inter potrebbe incrociare sul suo cammino la Roma ai quarti e il Napoli in semifinale (che invece ai quarti potrebbe affrontare la Fiorentina). La finale è in programma il 13 maggio 2026.