Il Milan punta su Retegui per l'attacco ma dall'Arabia pronta una maxi offerta per l'Atalanta

"A Gimenez piace uscire dall’area, per questo cerchiamo un vero nove, un centravanti classico alla Giroud”, ha detto qualche giorno fa il ds del Milan Igli Tare, tracciando un profilo preciso del giocatore che il club rossonero sta cercando per rafforzare un reparto d'attacco svuotato dopo gli addii già consumati e annunciati di Morata, Abraham, Joao Felix, Jovic e Camarda e che al momento può contare soltanto sul messicano e su Colombo, quest'ultimo destinato anche lui a partire. Il sogno si chiama Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, con cui ha realizzato 97 gol in 102 presenze in due stagioni, ma gli ostacoli sulla strada per arrivare al 27enne bomber svedese sono il costo dell'operazione - 70 milioni di euro - e la folta concorrenza, con l'Arsenal che punta forte sul giocatore e che secondo i media inglesi avrebbe già raggiunto con lui un accordo quinquennale.