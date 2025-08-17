Milan, Landucci: "Pensiamo una partita alla volta. Leao? Non volevamo rischiare"

Milan-Bari, le immagini del match di Coppa Italia
Con Allegri squalificato, il vice Landucci trascina i rossoneri alla vittoria e alla conquista dei sedicesimi di Coppa Italia
Missione compiuta per il Milan in Coppa Italia, anche senza Max Allegri. Col tecnico squalificato, è stato il vice Marco Landucci a guidare i rossoneri in panchina e a parlare nel post match ai microfoni di Coppa Italia Live sottolineando la soddisfazione per una vittoria tutt'altro che scontata: "Buon atteggiamento alla prima ufficiale, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo, ma la squadra ha fatto una partita seria. Leao è uscito per un fastidio e non volevamo rischiare, vedremo nei prossimi giorni cosa diranno gli esami".
"Modulo? A seconda delle situazioni, oggi la loro linea era stretta e dovevamo andare in pressione. C'è da migliorare, abbiamo subito qualche tiro di troppo che non ci piace. Loftus-Cheek ha una forza straordinaria, si doveva inserire di più e meglio, ma ha fatto comunque una buona partita" ha detto.
Rispondendo alle domande su Gimenez ha poi sottolineato: "Non parlo di mercato, ma Santi è un giocatore importante che è arrivato tardi per la preparazione, il 4 agosto. Ci teniamo, siamo contenti di lui. Tutti hanno dato il 100%, si è creata un'ottima atmosfera e ora servono i risultati. Abbiamo battuto il Bari, non era semplice, da domani pensiamo alla Cremonese. Dobbiamo pensare una partita alla volta".
E cosa ha detto Allegri dopo la vittoria? Landucci è sincero: "Non l'ho ancora incontrato, essendo squalificato non può entrare negli spogliatoi. Ma sicuramente sarà contento per alcune cose, per altre meno".
