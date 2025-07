Milan, Jorge Mendes ti porta Asensio: avviati i primi contatti con il Psg

Asensio lascerà sicuramente il Psg perché non rientra più nei piani di Luis Enrique e vuole giocare con più continuità anche in vista del Mondiale americano della prossima estate. Il Milan, che secondo l'Equipe ha avviato i primi contatti con il club campione d'Europa, potrebbe diventare una pista percorribile poiché lo spagnolo vorrebbe restare in un campionato di alto livello, come la Serie A. Sullo sfondo c'è anche il Villarreal che, al momento, non sembra avere le risorse economiche necessarie per competere concretamente sul mercato.