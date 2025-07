Milan, Ricci: "Sono prontissimo". Visite mediche in corso poi la firma

"Se sono pronto a cominciare? Prontissimo. Perché il Milan? Ehhh". Musica per le orecchie di Massimiliano Allegri le parole del neo centrocampista rossonero Samuele Ricci, classe 2001, al suo arrivo stamattina alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. Dopo il passaggio a Coni per l'idoneità sportiva l'ex Torino, giunto a Milano dopo la mezzanotte, passerà in sede per la firma del contratto, un quadriennale da 2 milioni di euro più bonus. Il Milan si è assicurato Ricci dopo un inseguimento lungo diversi mesi per 23 milioni di euro più 1,5 ulteriori legati ai bonus. Il club granata ha ottenuto di inserire nell'accordo una clausola che prevede il riconoscimento del 10% su una futura rivendita del Milan del giocatore. Arrivato dall’Empoli a gennaio 2022, Ricci saluta il Torino dopo tre anni e mezzo in cui si è preso prima il centrocampo granata, poi la fascia da capitano la scorsa stagione dopo l’infortunio di Duvan Zapata.