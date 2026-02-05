Milan, il calendario sorride ad Allegri: la corsa verso il Derby con l'Inter

I giornali sportivi: 5 febbraio 2026
Rossoneri e nerazzurri pronti ad affrontare un mese decisivo per la corsa scudetto
Il Milan si gode il secondo posto e... il calendario. Dopo la netta vittoria per 3-0 sul campo del Bologna, per la squadra di Massimiliano Allegri si prospetta una settimana di riposo in vista del prossimo impegno di campionato. I rossoneri, infatti, non saranno impegnati nel prossimo weekend di Serie A a causa dello spostamento del match con il Como, che si sarebbe dovuto giocare a Perth prima della rinuncia da parte della Lega Serie A. Per Maignan e compagni il prossimo impegno è fissato per venerdì 13 febbraio, quando alle 20:45 i rossoneri faranno visita al Pisa.
CALENDARI A CONFRONTO
Nonostante i cinque punti di distacco dall'Inter, che dopo questo weekend potrebbero diventare otto, il calendario che accompagna il Milan al derby fa sorridere, ma fino a un certo punto, Massimiliano Allegri. Dopo Pisa, infatti, i rossoneri recupereranno la sfida casalinga con il Como (mercoledì 18 febbraio alle 20:45) e successivamente sfideranno Parma (in casa) e Cremonese (in trasferta). Poi la sfida con l'Inter, il weekend dell'8 marzo. Se il Milan giocherà solo quattro partite prima del match-scudetto di San Siro, per l'Inter gli impegni in programma saranno ben sette in poco più di un mese: le sfide di Serie A con Sassuolo, Juventus, Lecce e Genoa, il doppio playoff di Champions League con il Bodo-Glimt e l'andata della semifinale di Coppa Italia. Attenzione, dunque, a possibili passi falsi di una delle due squadre: le difficoltà avute con le "piccole" dai rossoneri nel girone d'andata non tranquillizzano Allegri, mentre il grande numero d'impegni in tempi stretti non lascia sereno Chivu. Da qui al derby sarà anche una sfida di nervi: chi uscirà meglio da questo periodo avrà tutte le carte in regola per piazzare lo sprint finale in campionato.
