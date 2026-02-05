Milan, il calendario sorride ad Allegri: la corsa verso il Derby con l'Inter

Nonostante i cinque punti di distacco dall'Inter, che dopo questo weekend potrebbero diventare otto, il calendario che accompagna il Milan al derby fa sorridere, ma fino a un certo punto, Massimiliano Allegri. Dopo Pisa, infatti, i rossoneri recupereranno la sfida casalinga con il Como (mercoledì 18 febbraio alle 20:45) e successivamente sfideranno Parma (in casa) e Cremonese (in trasferta). Poi la sfida con l'Inter, il weekend dell'8 marzo. Se il Milan giocherà solo quattro partite prima del match-scudetto di San Siro, per l'Inter gli impegni in programma saranno ben sette in poco più di un mese: le sfide di Serie A con Sassuolo, Juventus, Lecce e Genoa, il doppio playoff di Champions League con il Bodo-Glimt e l'andata della semifinale di Coppa Italia. Attenzione, dunque, a possibili passi falsi di una delle due squadre: le difficoltà avute con le "piccole" dai rossoneri nel girone d'andata non tranquillizzano Allegri, mentre il grande numero d'impegni in tempi stretti non lascia sereno Chivu. Da qui al derby sarà anche una sfida di nervi: chi uscirà meglio da questo periodo avrà tutte le carte in regola per piazzare lo sprint finale in campionato.