Napoli, orgoglio Juan Jesus dopo l'espulsione: "Stringiamo i denti, il resto è rumore dei tifosi occasionali"
Juan Jesus (Napoli) © Getty Images
L'espulsione di Genova non scuote Juan Jesus, che sul proprio profilo Instagram ha caricato i tifosi del Napoli dopo il successo del Ferraris. "Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo, con tanto sacrificio e coraggio", ha scritto il difensore brasiliano.
L'invito di Juan Jesus è all'unità di intenti per il popolo azzurro, come ribadito in un commento che ha postato sotto lo stesso post: "Chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli: stringe i denti e resta. Il resto è solo rumore! (ai tifosi occasionali)", la specifica all'indirizzo di chi ha criticato il Napoli nelle scorse settimane dopo le difficoltà, relative agli infortuni e all'eliminazione in Champions League.