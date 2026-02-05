Nkunku si prende il Milan: da partente a leader dell'attacco di Allegri

Una sliding door che potrebbe cambiare la stagione del Milan, soprattutto quella di Nkunku. Arrivato a fine mercato estivo, l'ex giocatore del Chelsea si sta prendendo pian piano la scena a suon di gol e giocate decisive. Sono già 6 le marcature messe a segno, l'ultima nella trasferta vinta 3-0 in casa del Bologna. Ma al di là della vena realizzativa, che c'è sempre stata, quello che più ha sorpreso è stata la crescita nelle giocate. A incidere è stata sicuramente la crescita fisica avuta, infatti Nkunku sta trovando il campo e titolarità con più frequenza, che influisce, e non poco, sulle prestazioni. Tra gli attaccanti a disposizione di Allegri, il francese è quello che ha saltato meno partite di tutti (solamente 3) e spesso si è trovato a essere il punto di riferimento offensivo del Milan. A volte anche l'unico, come successo a Bologna con Loftus-Cheek che giocava alle sue spalle.