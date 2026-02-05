Milan, leak terza maglia 2026-27: Puma punta sul Charcoal Grey e loghi fluo

La nuova creazione di Puma per il Milan rompe gli schemi cromatici classici: la base della terza maglia 2026/27 sarà in Charcoal Grey, un grigio scurissimo quasi nero, che conferisce un tono estremamente moderno e "streetwear". Il vero stacco è dato però dai dettagli: i loghi (sponsor, Puma e stemma del club) saranno monocromatici in un rosso-rosato intenso, quasi fucsia, e posizionati centralmente per un effetto simmetrico d'impatto. A rifinire il design troviamo bordi rossi classici su colletto e maniche, creando un contrasto insolito con il rosa dei loghi. Sarà disponibile da agosto 2026.