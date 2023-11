Milan, Bennacer chiude Milanello: "Fino alla morte"

"Fino alla morte". Ismael Bennacer, che è fermo dallo scorso maggio per un problema al ginocchio e che in questo inizio di stagione è mancato moltissimo al nuovo Milan che gioca 4-3-3. lavora senza sosta per accelerare i tempi di recupero dalla lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro rimediata in Champions contro l'Inter. Il centrocampista algerino, che si è operato a metà maggio ed è tornato a Milano per ricominciare gli allenamenti lo scorso 16 ottobre, ha postato sui propri social un video che sicuramente farà piacere ai tifosi rossoneri nel quale si vede una panoramica della palestra di Milanello, in chiusura a fine giornata, con il numero 4 rossonero che è ancora lì a lavorare e pedalare sulla cyclette. "Fino alla morte" ripete Bennacer due volte con il sorriso quando la camera si ferma davanti a lui.